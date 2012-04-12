Головатий заявляє, що йому погрожують

Народному депутату України, співголові комісії зі зміцнення демократії та затвердженню верховенства права при Президенті України Сергію Головатому погрожують. Про це народний депутат повідомив тижневику Weekly.ua.

«Тижня три тому мені передали повідомлення, зміст якого полягає в тому, що якщо я не «закриюся», маючи на увазі мою публічну політичну і професійну діяльність, то у мене будуть «великі неприємності». Я слабо вірю в те, що це йде від глави держави. Втім, погроза практично реалізована. А хто її справжній замовник - це питання. І саме він викликав інтерес в дипломатичних представництвах західних країн», - заявив політик.

С.Головатий не виключає, що у зв'язку з його активною діяльністю в європейських структурах у Моніторинговий комітет ПАРЄ замість нього була введена від України Юлія Льовочкіна.