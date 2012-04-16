Янукович чекає офіційного запрошення від Путіна
17:41, 16 квітня 2012Політика
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Президент України Віктор Янукович поїде до Москви на церемонію інавгурації обраного Президента РФ Володимира Путіна, якщо отримає офіційне запрошення.
|Янукович ще не отримав запрошення від Путіна
Президент України зауважив, що поки такого запрошення не отримував.
«Поки що його ми офіційно не отримали, хоча неофіційна така розмова відбулась між нашими зовнішніми відомствами», - сказав В.Янукович.
Як повідомляв УНІАН, інавгурація В.Путіна відбудеться 7 травня.
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