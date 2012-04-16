Янукович чекає офіційного запрошення від Путіна

17:41, 16 квітня 2012
Політика
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Президент України Віктор Янукович поїде до Москви на церемонію інавгурації обраного Президента РФ Володимира Путіна, якщо отримає офіційне запрошення. 

Янукович Путін
Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Янукович сказав в інтерв’ю журналістам.

Президент України зауважив, що поки такого запрошення не отримував.

«Поки що його ми офіційно не отримали, хоча неофіційна така розмова відбулась між нашими зовнішніми відомствами», - сказав В.Янукович.

Як повідомляв УНІАН, інавгурація В.Путіна відбудеться 7 травня.

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