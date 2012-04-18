Лавриновичу легше уявити політ на Сатурн, ніж лікування Тимошенко за кордоном

14:17, 18 квітня 2012
Політика
1290 0

Міністр юстиції Олександр Лавринович стверджує, що українське законодавство забороняє Юлії Тимошенко, яка відбуває покарання, лікуватися за кордоном.  

Олександр Лавринович

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр юстиції Олександр Лавринович журналістам у Кабінеті міністрів.

Відповідаючи на запитання щодо можливості лікування Ю.Тимошенко за кордоном, О.Лавринович сказав: «Відповідно до чинного сьогодні законодавства людина, яка відповідно до вироку суду перебуває у місцях позбавлення волі, не може перетинати державний кордон для будь-якої мети. Для цього (перетинання кордону – УНІАН) повинна бути відповідно до закону амністія або інше рішення судової інстанції».

Щодо можливості внесення змін до законодавства, котрі б дали змогу Ю.Тимошенко чи іншим ув’язненим лікуватись за кордоном, О.Лавринович сказав: «Це спеціальний закон для Юлії Володимирівни. Мені складно це уявити. Теоретично можливе все, навіть політ на Сатурн».

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter