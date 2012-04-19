Янукович визначився, як співпрацюватиме з НАТО протягом року

Як повідомляє прес-служба глави держави, указ підписаний з метою реалізації положень закону «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики», зокрема в частині продовження конструктивного партнерства з НАТО з усіх питань взаємного інтересу, а також виконання рішень Комісії Україна-НАТО, прийнятих на її засіданнях 4 квітня 2008 року в Бухаресті та 3 грудня 2008 року в Брюсселі.

Згідно з указом, уряд має розробити та протягом місяця затвердити план заходів із виконання Річної національної програми. Кабмін також має забезпечити координацію діяльності міністерств та інших центральних органів виконавчої влади з реалізації програми.

Як повідомляв УНІАН, Україна має надію виграти тендер НАТО на виведення військ з Афганістану українськими літаками Ан-124.