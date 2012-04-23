Луценко пише Тимошенко листи

Екс-міністр МВС Юрій Луценко, якого утримують у Лук’янівському СІЗО, каже, що листується з Юлією Тимошенко, яка перебуває в Качанівській колонії. Про це він розповів у письмовому інтерв’ю виданню Тиждень.

«Ми підтримуємо постійний контакт. У листах я стараюся висловити їй і людську, і політичну підтримку, ділюся своєю оцінкою подій, пропоную свої ідеї, рекомендую найцікавіші книжки.

Епістолярний жанр, звичайно, є повільною формою спілкування, зате передбачає на ступінь більшу відвертість. Тим паче з жінкою, з якою стільки часу провів під одним дахом» (у письмовій відповіді пана Юрія після цих слів стоїть значок :)).