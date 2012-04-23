Круглий стіл «Проблеми і перспективи гірничо-металургійного комплексу України»

У середу, 25 квітня, о 12.00 в Києві пройде круглий стіл на тему: «Проблеми і перспективи гірничо-металургійного комплексу України».

Учасники:

Манат Толимбеков, директор «Хіміко-металургійного інституту ім. Ж. Абішева» (Казахстан), лауреат Державної премії Республіки Казахстан, іноземний член Академії наук вищої школи України.

Павло Кравченко, голова Ради директорів Української асоціації виробників феросплавів;

Сергій Грищенко, віце-президент Українського національного комітету Міжнародної торгової палати, доктор технічних наук, професор, екс-заступник міністра промислової політики України, заступник голови Міжвідомчої комісії з питань міжнародної торгівлі;

Сергій Кудрявцев, виконавчий директор Української асоціації виробників феросплавів;

Михайло Гасик, доктор технічних наук, професор, академік Академії наук вищої школи України, іноземний член Російської академії наук;

Вячеслав Бутко, віце-президент Центру досліджень корпоративних відносин.

У рамках круглого столу відбудеться презентація дослідження Української асоціації виробників феросплавів і Центру досліджень корпоративних відносин на тему: «Проблеми і перспективи гірничо-металургійного комплексу України. Роль державної політики в захисті інтересів гірничо-металургійного комплексу»

Місце проведення: Київ, вул. Госпітальна, 12, Президент-готель, Зал «Київ».

Акредитація на місці за редакційними посвідченнями.

Телефон для довідок: (095) 149-14-74

Олександра Балюта