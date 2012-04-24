Посол ФРН: фанів хвилюють не лише пиво і футбол, але й політика в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції в Ки

єві Посол Німеччині в Україні Ганс-Юрген Гаймзьот, коментуючи інформацію про те, що один з депутатів Європарламенту закликає ігнорувати Євро-2012 в Україні.

«Я б ніколи не наважився прокоментувати те, що сказав депутат Європарламенту. Через проведення Євро-2012 буде приділятися багато уваги політичній ситуації в Україні», - сказав він.

Він наголосив, що німецьких вболівальників хвилює не лише «пиво і футбол, але й політична ситуація в Україні».

З такою точкою зору згодний також голова Представництва Європейського Союзу в Україні Жозеф Мануель Пінту Тейшейра. За його словами, незважаючи на те, що проведення Євро-2012 в Україні є прекрасною нагодою привернути увагу до України, але політичні питання, які турбують Європейський Союз, також турбують і футбольних вболівальників і матимуть вплив на враження від чемпіонату.