Джерело: Керівники ГПУ не планують їхати розбиратись із побиттям Тимошенко

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело в ГПУ, зауваживши, що «наразі не вбачається доцільності відряджати до Харкова працівників центрального апарату, оскільки всіма обставинами займається місцева прокуратура і доповідає про них», - сказав співрозмовник агентства.

Водночас у прес-службі Генпрокуратури нашому агентству сказали, що поки що не мають ніякої інформації щодо того, чи буде направлятися така група до Качанівської колонії, та пообіцяли надати відповідну інформацію, як тільки вона з’явиться.

Як повідомляв УНІАН, у п’ятницю, 20 квітня, Ю.Тимошенко госпіталізували до ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові. За словами першого заступника міністра охорони здоров’я Раїси Моісеєнко, після відмови Ю.Тимошенко від обстеження та лікування їй було зроблено виписку та близько 13.00 22 квітня перевезено з лікарні до Качанівської колонії.

Сьогодні, 24 квітня, захисник С.Власенко після відвідування екс-прем’єр-міністра в колонії заявив про побиття його підзахисної у виправному закладі 20 квітня.

За словами адвоката, він бачив у Ю.Тимошенко синці на руках і на животі з правого боку.

Водночас, заступник начальника з виробництва Качанівської колонії Ігор Ковпащиков на брифінгу категорично заперечив застосування фізичної сили до Ю.Тимошенко.