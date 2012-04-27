БЮТ, виїжджаючи до Харкова, залишить у парламенті чергових

Про це УНІАН заявив заступник голови Верховної Ради України Микола Томенко.

Він зауважив, що більшість може планувати провести позачергове засідання в суботу, розраховуючи, що всі представники опозиції в цей день відвідуватимуть судове засідання щодо діяльності ЄЕСУ у Харкові.

«Ми не допустимо непублічного приведення до присяги Лутковської без проведення перевірки законності її обрання», - сказав він.

За словами М.Томенка, частина опозиційних депутатів залишиться у Києві та контролюватиме ситуацію у Верховній Раді у ніч на суботу.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі київської міської організації ВО «Батьківщина», голова ВР Володимир Литвин не зможе поставити свій підпис під призначенням Валерії Лутковської Уповноваженим ВР з прав людини, оскільки до парламенту внесено проект постанови про скасування цього рішення.