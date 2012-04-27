БЮТ, виїжджаючи до Харкова, залишить у парламенті чергових
Опозиція не допустить непублічного приведення до присяги Омбудсмена Валерії Лутковської у разі, якщо парламентська більшість намагатиметься зробити це в найближчу суботу, 28 квітня.
|Микола Томенко запевняє, що БЮТ не допустить приведення до присяги Лутковської
Про це УНІАН заявив заступник голови Верховної Ради України Микола Томенко.
Він зауважив, що більшість може планувати провести позачергове засідання в суботу, розраховуючи, що всі представники опозиції в цей день відвідуватимуть судове засідання щодо діяльності ЄЕСУ у Харкові.
«Ми не допустимо непублічного приведення до присяги Лутковської без проведення перевірки законності її обрання», - сказав він.
За словами М.Томенка, частина опозиційних депутатів залишиться у Києві та контролюватиме ситуацію у Верховній Раді у ніч на суботу.
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Як повідомили УНІАН у прес-службі київської міської організації ВО «Батьківщина», голова ВР Володимир Литвин не зможе поставити свій підпис під призначенням Валерії Лутковської Уповноваженим ВР з прав людини, оскільки до парламенту внесено проект постанови про скасування цього рішення.