Янукович вимагає негайно знайти винних у вибухах у Дніпропетровську

Про це йдеться в президентському дорученні, оприлюдненому на офіційному сайті: злочинці мають бути притягнені до кримінальної відповідальності відповідно до закону.

Доручення Президент України Віктор Янукович дав Генеральному прокурору Віктору Пшонці, голові СБУ Ігорю Калініну та міністру внутрішніх справ Віталію Захарченку. Для розслідування з виїздом на місце злочинів має бути утворений координаційний штаб на чолі з Генеральним прокурором.

Крім того, глава держави доручив прем’єр-міністру Миколі Азарову, віце-прем’єр-міністру - міністру охорони здоров’я Раїсі Богатирьовій та голові Дніпропетровської ОДА Олександру Вілкулу вжити вичерпних заходів щодо необхідної медичної допомоги постраждалим, подолання наслідків вибухів, забезпечення громадського порядку в Дніпропетровську та безпеки його жителів.

СБУ і МВС також мають вжити невідкладних та скоординованих заходів щодо попередження та запобігання будь-яким злочинним проявам, спрямованим на дестабілізацію ситуації у Дніпропетровську.