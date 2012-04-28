Шкіль і Яценюк засудили присягу обмудсмана

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.Яценюк заявив в інтерв’ю журналістам.

«Все, що ми побачили в парламенті, я можу назвати тільки політичним мародерством», - сказав він.

А.Яценюк наголосив, що депутати з провладної більшості на позачерговому засіданні парламенту розглянули ті питання, які їх найбільше цікавили, зокрема привели до присяги нового Омбудсмана Валерію Лутковську.

«Ці люди ні перед чим не зупиняться. У них немає меж», - вважає він.

А.Яценюк висловив переконання, що таке засідання ВР є нелегітимним, і влада провокує протистояння в країні.

«Персональна відповідальність за це лежить на Президентові і на провладній більшості. І вони повинні усвідомити, що за це треба нести відповідальність», - наголосив А.Яценюк.

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Народний депутат України Андрій Шкіль (фракція "БЮТ-Батьківщина"), що Валерія Лутковська складала присягу, по суті, партії влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це депутат заявив в інтерв’ю журналістам.

Він зазначив: «те, що Уповноважений ВР з прав людини проникла до сесійної зали через задній прохід, говорить багато про що». За його словами, В.Лутковська, по суті, «під прикриттям партії влади в прямому розумінні цього слова – її прикривали руками, правда не плащами і не протиуламковими портфелями, склала присягу».

А.Шкіль зазначив, що по суті «партії влади вона цю присягу і склала».

При цьому він додав, що «легітимність цього процесу з точки зору Регламенту оскаржувати можна, але я не думаю, що це є завданням опозиції, це буде завданням майбутньої влади». «Не може бути на посаді Уповноваженого особа, яка обслуговує нинішню владу, або є безсторонньою тоді, коли влада попирає права людини», - підкреслив А.Шкіль.