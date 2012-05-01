Дочка Тимошенко: Бойкот Євро - останнє дипломатичне попередження Януковичу

Це заявила на прес-конференції у столиці Чехії Празі Євгенія Тимошенко, донька ув'язненої колишнього Прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко, пише gazeta.ua.

За її словами, бойкот, який нині планують організувати європейські лідери під час європейського чемпіонату з футболу в Україні, є "останнім дипломатичним попередженням режимові Януковича", щоб він "припинив політичні репресії, щоб зупинив політичну кризу в Україні, звільнив політичних в'язнів, припинив їхні тортури у в'язниці і дозволив їм брати участь у парламентських виборах".

На переконання Євгенії Тимошенко, європейські лідери повинні використати нагоду європейського чемпіонату, щоб змусити українську владу дотримуватися міжнародних зобов'язань.

"Євро-2012 – це реальний шанс для Януковича і його уряду, щоб почати рухатися в напрямку виконання вимог Парламентської асамблеї Ради Європи, всього демократичного світу, щоб почати дотримуватися прав людини та європейських стандартів. Це – те, про що насправді йдеться в Угоді про асоціацію", – заявила вона.