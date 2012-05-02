З травня частина пенсіонерів отримуватиме на сотню більше

Нагадаємо, Президент України Віктор Янукович на початку березня доручив Кабінету міністрів підвищити пенсії українцям у середньому на 100 грн.

За його словами, загальна сума коштів, яка буде направлена на підвищення пенсій до кінця року, становитиме близько 14 млрд грн.

За словами прем'єр-міністра Миколи Азарова, згідно з рішенням уряду, з 1 травня пенсіонерам, які отримують трудові пенсії й мають трудовий стаж 20 і 25 років (жінки й чоловіки відповідно), пенсію буде підвищено не менше ніж на 100 грн. Для тих, хто не має такого стажу, підвищення становитиме не менше 50 грн, для пенсіонерів, які отримують соцпенсії – не менше 30 грн.

Також із 1 травня з 28 до 42% прожиткового мінімуму для непрацездатних збільшиться розмір виплат членам сімей загиблих та інвалідів війни. Підвищення становитиме 112,1 грн (із 238,1 до 357,2 грн). Ця норма торкнеться 172,4 тис. осіб.

Крім того, з 1 травня з 10 до 15% прожиткового мінімуму для непрацездатного населення буде підвищено доплати учасникам війни, не нагородженим медалями. Для нагороджених медалями доплату буде збільшено з 15 до 20%. Таким чином на 42,5 грн буде збільшено пенсії 1 млн. 307,2 тис. ветеранам. Для нагороджених підвищення збільшиться з 127,6 до 170,1 грн, для інших учасників війни - з 85,1 до 127,6 грн.

З 1 липня почнуться поетапні підвищення пенсійних виплат військовослужбовцям командирського й рядового складу. З 1 липня підвищення становитиме 10%, із 1 вересня – також 10%, і з 1 січня 2013 року – 10,5%.