Партія регіонів закликає уряд відкинути ультиматуми Ющенка

Народні депутати від Партії регіонів закликають уряд відкинути будь-які ультиматуми Президента Віктора ЮЩЕНКА щодо врахування його “соціальних ініціатив” у проекті державного бюджету на 2008 рік.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві депутатів України від Партії регіонів.

“Ми, представники коаліції, які сформували легітимний коаліційний уряд на базі довіри більшої частини громадян України, вимагаємо, щоб наш уряд відкинув будь-які ультиматуми – від кого б вони не походили – щодо тих питань, які є конституційними повноваженнями уряду”, йдеться в заяві.

За словами депутатів-“регіоналів”, “неправдиві та відверто провокативні заяви і оцінки діяльності уряду, які лунають з боку працівників Секретаріату Президента, а також заяви і оцінки, які вони вкладають у виступи Президента України, викликають вже не здивування, а обурення”.

“Що означає, наприклад, заява Президента України про те, що без повного врахування його «соціальних ініціатив» він не підпише закон про державний бюджет на 2008 рік? Тільки те, що, відповідно до Конституції, закон підпише і оприлюднить голова Верховної Ради України”, - зазначають автори заяви.

При цьому депутати Партії регіонів наголошують, що Конституція України і жоден закон України не містять ані такого поняття, як «соціальні ініціативи Президента», ані права Президента ультимативно диктувати, якими мають бути параметри державного бюджету.

“Президенту варто зупинитися у своєму захопленні привласнення не відведених йому Конституцією прав і повноважень”, радять “регіонали”.

За їхніми словами, “ні 2005, ні 2006 року ніяких «соціальних ініціатив», ніяких бюджетних вимог Президент України не висував. Лише в ході кампанії за проведення власноруч ініційованих дострокових виборів Президент України почав висувати уряду претензії”.

“При цьому насправді і нині ніяких «президентських ініціатив» не існує. Секретаріат Президента просто паразитує на діяльності уряду”, стверджується в заяві.

Зокрема, як зазначили автори заяви, представники Секретаріату Президента беруть аналітичні та підготовчі матеріали, які визначають пріоритети і напрямки бюджетної політики уряду, “потім дописують цифри у бік збільшення обіцянок громадянам, не турбуючись про їх обґрунтованість, і видають це за свої ініціативи”.

Водночас, стверджується в заяві, “за майже три роки перебування при владі Президент не відзначився жодними масштабними ініціативами і помітними досягненнями у сферах, що є його конституційними обов’язками: ні у зовнішній політиці, ні у захисті прав громадян, ні у військовому будівництві та зміцненні національної безпеки”.

Натомість і Секретаріат Президента, і Рада національної безпеки та оборони “перетворились на інструменти ведення передвиборної кампанії”, заявили “регіонами”, підкресливши, що “платники податків не для того фінансують ці органи, щоб вони були штабами «Нашої України – Народної самооборони».

На переконання авторів заяви, “насправді соціальні ініціативи Президента України – це передвиборний популізм блоку «Наша Україна – Народна самооборона»”.

“Всі ці пропозиції ведуть тільки до одного: розгортання інфляційних процесів за сценарієм 2005 року”, підкреслюється в заяві.