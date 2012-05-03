Уже дев'ять глав держав відмовились їхати на Ялтинський форум євродержав

Про це повідомляє польське агентство РАР з посиланням на канцелярію Президента Болгарії.

Агенство зазначає, що канцелярія назвала однією із причин відмови від візиту ситуацію із екс-прем’єром України Юлією Тимошенко.

РАР нагадує, що болгарська опозиційна партія "Блакитна коаліція" закликала у парламенті владу Болгарії бойкотувати Україну.

Депутат від цієї партії Асен Агов, який був спостерігачем ОБСЄ під час президентських виборів 2010 року в Україні, назвав справу Ю.Тимошенко "політичною помстою колишнього конкурента". Він також закликав владу бойкотувати спортивні заходи в Україні.

Також, за повідомленнями ЗМІ, Президент Латвії Андріс Берзіньш не поїде в Ялту на саміт країн Центральної та Східної Європи, який повинен пройти на наступному тижні, повідомила у четвер, 3 травня, агентству BNS його прес-секретар Ліга Крапане.

За її словами, таке рішення було прийнято ще 27 квітня, оскільки відповідно до раніше узгоджених планів зарубіжних відряджень, спікер сейму Латвії Солвіта Аболтіня буде брати участь у парламентському семінарі країн Балтії, який буде проходити у Паланзі саме в той час, що і ялтинський саміт.

Прес-секретар президента звертає увагу на те, що у Латвії голова сейму заміщає президента на час його відсутності.

Як повідомляв УНІАН, за останніми даними, на саміт президентів, який пройде у Ялті 11-12 травня, не приїдуть лідери Німеччини, Чехії, Австрії, Італії, Словенії, Естонії та Хорватії.