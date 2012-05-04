Янукович: важливо зробити правильні висновки з уроків минулого
Президент України Віктор Янукович наголошує на важливості використання досвіду ветеранів Великої Вітчизняної війни у вихованні молоді.
|Віктор Янукович зустрівся з ветеранами
На переконання Президента, саме нерозривний зв’язок поколінь є запорукою повноцінного і стабільного розвитку Української держави та її майбутнього.
Сьогодні, зазначив В.Янукович, світ переживає непрості часи: йдеться про складну економічну ситуацію, загострення конкуренції за ресурси і сфери впливу, поширення популізму в політиці.
«Тому так важливо сьогодні - у дні, коли ми відзначаємо чергову річницю Перемоги, - зробити правильні висновки з уроків минулого», - підкреслив В.Янукович.
У цьому контексті глава держави подякував усім дослідникам, які протягом багатьох років збирають і вивчають документи та свідчення про історію війни, повертають із небуття імена загиблих героїв, ведуть активну просвітницьку роботу.
«Сподіваюсь, що наша молодь продовжить традицію шанобливого ставлення до історії свого народу», - сказав В.Янукович.