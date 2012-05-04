Янукович: важливо зробити правильні висновки з уроків минулого

«Неоціненний досвід наших шановних ветеранів, їх незламний дух та високі моральні цінності, загартовані в жорстких боях, повинні стати надійним фундаментом для виховання підростаючого покоління», - сказав В.Янукович під час спілкування з ветеранами в Національному музеї історії Великої Вітчизняної війни, повідомляє його прес-служба.

На переконання Президента, саме нерозривний зв’язок поколінь є запорукою повноцінного і стабільного розвитку Української держави та її майбутнього.

Сьогодні, зазначив В.Янукович, світ переживає непрості часи: йдеться про складну економічну ситуацію, загострення конкуренції за ресурси і сфери впливу, поширення популізму в політиці.

«Тому так важливо сьогодні - у дні, коли ми відзначаємо чергову річницю Перемоги, - зробити правильні висновки з уроків минулого», - підкреслив В.Янукович.

У цьому контексті глава держави подякував усім дослідникам, які протягом багатьох років збирають і вивчають документи та свідчення про історію війни, повертають із небуття імена загиблих героїв, ведуть активну просвітницьку роботу.

«Сподіваюсь, що наша молодь продовжить традицію шанобливого ставлення до історії свого народу», - сказав В.Янукович.