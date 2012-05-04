Пшонка каже, що німецькі лікарі оглядали Тимошенко на її прохання

Німецькі лікарі сьогодні оглядали екс-прем’єр-міністра Юлію Тимошенко за її проханням.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив генеральний прокурор України Віктор Пшонка, коментуючи заяву захисників Ю.Тимошенко про недопуск їх сьогодні у Качанівську колонію до екс-прем’єра.

За словами генпрокурора, захисники не змогли відвідати Ю.Тимошенкоу зв’язку з тим, що на її прохання до неї прибули німецькі лікарі.

«Сьогодні я б не сказав, що не пустили, оскільки не було можливості в спілкуванні Тимошенко з її адвокатами, тому що сьогодні у Тимошенко за її проханням були німецькі лікарі… Для вивчення лікування, в тому числі в залізничній лікарні. Тому це унеможливило спілкування, а не недопуск», - сказав В.Пшонка.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 травня, прес-служба Державної пенітенціарної служби України поширила повідомлення про те, що в колонії працює міжнародна медична комісія за участю українських і німецьких лікарів, тому захисникам Сергію Сасу і Євгенії Тимошенко було рекомендовано перенести зустріч з Ю.Тимошенко на інший час.

Водночас інший захисник Ю.Тимошенко Сергій Власенко заявив, що екс-прем’єр не зверталася з проханнями про новий огляд німецькими лікарями.