А Лукашенка на саміт в Ялту і не запрошували
18:07, 04 травня 2012Політика
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Президент Білорусі Олександр Лукашенко не братиме участі в саміті Центральноєвропейської ініціативи, який відбудеться 11-12 травня в Ялті, оскільки не отримував запрошення з України.
Олександр Лукашенко не отримував запрошення на Ялтинський саміт
Про це повідомляє сьогодні білоруський сайт “Хартія’97” з посиланням на коментар речника українського МЗС Олександра Дікусарова радіо “Свобода”.
“О.Лукашенко не був запрошений, і він ніколи не брав участі в таких самітах, навіть коли такі зустрічі відбувалися в Україні”, - заявив О.Дікусаров.
Таким чином, Президенти 13 із 18 країн, що входять до Центральноєвропейської ініціативи, не будуть представлені на саміті в Ялті.
Як повідомляв УНІАН, раніше про відмову від участі в саміті через внутрішньополітичну ситуацію в Україні вже заявили лідери Німеччини, Чехії, Австрії, Італії, Словенії, Естонії, Хорватії, Латвії, Болгарії, Албанії, Угорщини, Боснії та Герцеговини.
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