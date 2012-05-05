У Луганську мітингувальники закликали світ врятувати Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, у мітингу взяли участь близько 500 представників опозиційних партій і громадських організацій, які увійшли до Комітету опору диктатурі. Мітинг пройшов під прапорами БЮТ, партій «Батьківщина», «Фронт Змін», ВО «Свобода».

У резолюції мітингу учасники звернулися до світової спільноти з проханням «захистити Юлію Тимошенко, Юрія Луценка та інших представників опозиції від судового свавілля, головним диригентом якого є Віктор Янукович і його оточення». «Якщо ми не зупинимо процес сповзання до диктатури вже зараз, то за короткий час може бути запізно: ми втратимо свої права, своє майбутнє, свою державу», - йдеться у резолюції.

Учасники мітингу також закликали луганчан приєднуватися до широкомасштабних акцій протесту.

Після мітингу на підтримку Ю.Тимошенко колона із 15 автомобілів представників КОДу з міст та районів області проїхала вулицями Луганська від його східних до західних кварталів на знак «символічного єднання народу України у боротьбі з олігархічним режимом».