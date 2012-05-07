На інавгурацію Путіна запрошували з помилками

Популярний російський телеведучий Іван Ургант опублікував у своєму Twitter фото запрошення на інавгурацію Путіна, на якому видно, що в тексті зроблено декілька помилок пише Сегодня.

Так, у квитку написано: «Запрошуємо Вас на церемонію інавгурації Президента Російської Федерації, яке відбудеться...»

Також в тексті звертаються до гостя з маленької букви: «Будемо раді вашій присутності на історичній події...»

Інформпартнерами ж «історичної події» виступили зокрема МТV і Facebook.

Як відомо, сьогодні, 7 травня, Володимир Путін утретє вступив на посаду президента Російської Федерації.