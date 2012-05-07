На інавгурацію Путіна запрошували з помилками
11:13, 07 травня 2012Політика
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Запрошення на інавгурацію Володимира Путіна надруковане з помилками.
Інформпонсором інавгурації Путіна виступив Facebook, фото Сгодня
Популярний російський телеведучий Іван Ургант опублікував у своєму Twitter фото запрошення на інавгурацію Путіна, на якому видно, що в тексті зроблено декілька помилок пише Сегодня.
Так, у квитку написано: «Запрошуємо Вас на церемонію інавгурації Президента Російської Федерації, яке відбудеться...»
Також в тексті звертаються до гостя з маленької букви: «Будемо раді вашій присутності на історичній події...»
Інформпартнерами ж «історичної події» виступили зокрема МТV і Facebook.
Як відомо, сьогодні, 7 травня, Володимир Путін утретє вступив на посаду президента Російської Федерації.
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