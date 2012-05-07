Адвокат: Пукач наказав знищити матеріали стеження за Гонгадзе

Колишній генерал міліції, екс-начальник Департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексій Пукач, який обвинувачується у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе, особисто давав вказівку знищити документи щодо оперативного стеження за журналістом.

Як повідомив УНІАН один із захисників потерпілої сторони, про це під час надання показів у Печерському районному суді Києва заявив один із колишніх працівників Головного управління кримінального розшуку МВС України.

За інформацією співрозмовника агентства, свідок зауважив, що вказував своєму керівництву на незаконність таких дій, однак, як припустив свідок, документи були знищені з метою приховування слідів, оскільки на той час певним посадовим особам МВС було відомо про те, що цими документами цікавиться Генеральна прокуратура України.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура України 31 березня 2011 року затвердила обвинувальний висновок і передала до Печерського райсуду Києва для розгляду по суті кримінальну справу стосовно О.Пукача.

За даними Генпрокуратури, досудовим слідством встановлено, що обвинувачений у травні-вересні 2000 року перевищив владу і свої службові повноваження стосовно громадського діяча Олексія Подольського і журналіста Г.Гонгадзе, і 17 вересня 2000 року навмисно скоїв вбивство останнього.

Справа О.Пукача розглядається в Печерському райсуді в закритому режимі.