Німецький лікар каже, що за три дні Тимошенко не вилікувати

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Качанівській виправній колонії заявив журналістам лікар-невропатолог берлінської клініки «Шаріте» Лутц Хармс.

За його словами, лікування Ю.Тимошенко буде залежати від багатьох факторів та обставин.

«Швидше за все, будемо лікувати її за декількома пунктами», - зауважив Л.Хармс.

Він відмовився спрогнозувати тривалість лікування, зазначивши, що «це точно не три дні».

«Це хронічний больовий синдром. Це не лікується фізіотерапією та кількома пігулками», - сказав він.

Він зауважив, що лікування Ю.Тимошенко можна розпочинати одразу, однак ефективність лікування буде вищою, якщо екс-прем’єр пройде курс реабілітації після голодування.

Як повідомлялося, раніше ДПтС інформувала, що Ю.Тимошенко попередньо надала згоду на переведення її до стаціонарного закладу «Укрзалізниці» з 8 травня.

Сьогодні, 8 травня, пенітенціарна служба України повідомила, що Ю.Тимошенко відмовилась розпочати із сьогоднішнього дня рекомендований їй німецькими та українськими лікарями курс реабілітаційних процедур в умовах лікарні «Укрзалізниці».

Разом з тим перший заступник міністра охорони здоров’я України, керівник міжнародної медичної комісії Раїса Мойсеєнко повідомила, що Ю.Тимошенко висловила намір переїхати до лікарні «Укрзалізниці» в Харкові завтра, 9 травня.

Лікуватиме ув'язнену екс-прем'єра німецький спеціаліст за підтримки українських лікарів.

Ю.Тимошенко оголосила голодування на знак протесту проти її побиття працівниками колонії під час примусового перевезення до лікарні ввечері 20 квітня.