Регіонал каже, що Карпачова надто захопилася грою у «побиту Тимошенко»

Заява колишнього Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Ніни Карпачової про підробку її звернення до прокуратури – абсурдна.

Про це заявив народний депутат від Партії регіонів Олег Надоша, повідомили УНІАН у прес-службі ПР.

«Н.Карпачова як юрист розуміє, що кроки прокуратури цілком законні», - наголосив народний депутат. «І знає, що підробкою займалася вона сама, а не прокурори, які в рамках закону відреагували на її заяви», - додав депутат.

«Але колишній омбудсман так захопилася грою у «побиту Тимошенко», що «підвела під монастир» своїми діями колег, яких примусила поставити підписи під сфальшованим документом», - зазначив він.

«Я думаю, що її співробітники можуть звернутись і до суду з заявами про тиск на них, про оприлюднення без їх відома документу, до якого були внесені невідомі їм правки», - зауважив парламентарій.

«Водночас дуже схоже на те, що всі нинішні заяви екс-обмудсмана всього лише обумовлені її бажанням заручитися підтримкою опозиції з метою залишитися в політиці. Цілком можливо, що навіть бути обраною народним депутатом за списками політисили Тимошенко», - резюмував О.Надоша.

Як повідомлялося, Н.Карпачова заявила, що прокуратура підмінила її звернення до генерального прокурора Віктора Пшонки щодо побиття екс-прем`єр-міністра Юлії Тимошенко під час перевезення з колонії до лікарні.