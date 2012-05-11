У Київському СІЗО - тотальний обшук

У Київському СІЗО сьогодні з 09.00 проводяться загальні обшукові заходи та технічний огляд приміщень.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної пенітенціарної служби України, це здійснюється згідно з раніше затвердженим планом.

Про проведення загальних обшуків письмово проінформовано прокуратуру Києва, зазначається в повідомленні.

Загальним обшукам та техогляду піддаються усі житлові, комунально-побутові та господарчі приміщення установи.

Мета обшуку – з’ясування технічного стану стін будівель та окремих приміщень, виявлення і вилучення заборонених для зберігання та використання ув’язненими предметів, вилучення зайвих речей для покращання санітарного стану (освітлюваність, вентиляція, прибирання) житлових приміщень, зазначили в ДПтСУ.

Враховуючи значний обсяг запланованих робіт, до обшукової роботи в Київському СІЗО, крім штатного персоналу установи, додатково залучено 65 співробітників інших пенітенціарних установ Київського регіону, йдеться в повідомленні.

Перед початком роботи увесь залучений персонал було проінструктовано на предмет якості проведення обшуків і догляду, а також недопущення випадків образ або приниження гідності відносно ув’язнених, зазначили в пенітенціарній службі.

«Питання якісного проведення запланованих заходів контролюється керівництвом установи та регіонального управління», - додали в прес-службі.