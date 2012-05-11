У Київському СІЗО - тотальний обшук
До обшукової роботи в Київському СІЗО, крім штатного персоналу установи, додатково залучили 65 співробітників інших пенітенціарних установ Київського регіону.
|Тюремників попередили про недопущення випадків образ або приниження гідності ув’язнених
Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної пенітенціарної служби України, це здійснюється згідно з раніше затвердженим планом.
Про проведення загальних обшуків письмово проінформовано прокуратуру Києва, зазначається в повідомленні.
Загальним обшукам та техогляду піддаються усі житлові, комунально-побутові та господарчі приміщення установи.
Мета обшуку – з’ясування технічного стану стін будівель та окремих приміщень, виявлення і вилучення заборонених для зберігання та використання ув’язненими предметів, вилучення зайвих речей для покращання санітарного стану (освітлюваність, вентиляція, прибирання) житлових приміщень, зазначили в ДПтСУ.
Враховуючи значний обсяг запланованих робіт, до обшукової роботи в Київському СІЗО, крім штатного персоналу установи, додатково залучено 65 співробітників інших пенітенціарних установ Київського регіону, йдеться в повідомленні.
Перед початком роботи увесь залучений персонал було проінструктовано на предмет якості проведення обшуків і догляду, а також недопущення випадків образ або приниження гідності відносно ув’язнених, зазначили в пенітенціарній службі.
«Питання якісного проведення запланованих заходів контролюється керівництвом установи та регіонального управління», - додали в прес-службі.