Виставка-ярмарок «Весна 2012» в «Експоцентрі України»

Сьогодні не обов'язково ганятися за «брендами», щоб виглядати «на всі 100%». Відвідавши з 16 по 19 травня виставку-ярмарок «Весна 2012» в павільйоні № 3 Національного комплексу «Експоцентр України» (який кияни досі часто називають ВДНГ), ви приємно здивуєтеся, що можна одягнутися якісно і не дуже дорого.

Широкий асортимент представлених на виставці-ярмарку товарів порадує різноманітністю: чоловічий, жіночий і дитячий одяг, сезонне взуття, недорогі жіночі і чоловічі класичні костюми від українських виробників, шкіргалантерея (сумки, ремені і т.д.), головні убори, різноманітний трикотаж - від простих футболок до креативних авторських моделей, постільна і нижня білизна, домашній текстиль, парфумерія, косметика, біжутерія, парасольки, товари для літнього відпочинку і багато іншого на будь-який смак і гаманець.

Особливою популярністю у покупців користується недорогий дитячий трикотаж українського виробництва, а також жіночий одяг великих розмірів з трикотажу від вітчизняних виробників.

На виставці-ярмарку можна підібрати обновку для кожного члена сім'ї.

Для тих, хто вважає за краще робити покупки наперед, представлені вироби з шкіри і хутра з великими знижками.

Виставка проходить з середи, 16 травня, по суботу, 19 травня, включно, в павільйоні №3 Національного комплексу «Експоцентр України» (Київ, проспект Академіка Глушкова, 1, метро «Виставковий центр»). У цьому ж павільйоні проводиться виставка-ярмарок „Розсада”.

Виставки відкриті з 11.00 до 19.00.

Вхід вільний.

Додаткова інформація за телефоном: (044) 233-25-10 і на сайті http://vybir.kiev.ua