Янукович зустрів Грібаускайте з букетом
19:43, 11 травня 2012Політика
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У Києві розпочалася зустріч Президента України Віктора Януковича та Президента Литви Далі Грібаускайте.
|Віктор Янукович у ці хвилини зустрічається з Президентом Литви
Після цього розпочалася зустріч глав держав без участі преси.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні Президент Литви Д.Грібаускайте відвідала у харківській лікарні екс-прем’єр-міністра Юлію Тимошенко.
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