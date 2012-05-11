Янукович зустрів Грібаускайте з букетом

У Києві розпочалася зустріч Президента України Віктора Януковича та Президента Литви Далі Грібаускайте.

Як передає кореспондент УНІАН, В.Янукович зустрів Д.Грібаускайте з букетом квітів. Як передає кореспондент УНІАН, В.Янукович зустрів Д.Грібаускайте з букетом квітів. Після цього розпочалася зустріч глав держав без участі преси. Як повідомляв УНІАН, сьогодні Президент Литви Д.Грібаускайте відвідала у харківській лікарні екс-прем’єр-міністра Юлію Тимошенко.

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