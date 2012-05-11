Тюремники показали, чим годують Тимошенко (документ)

Державна пенітенціарна служба України на своєму сайті виклала затверджений лікарем німецької клініки «Шаріте» доктором Лутцем Хармсом порядок лікувального харчування та графік лікувальних процедур для Ю.Тимошенко 11 травня.

Тим часом у МОЗ розповіли, що німецький лікар попросив харківських фахівців допомогти сформувати раціон харчування екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу перед Центральною клінічною лікарнею «Укрзалізниці» у Харкові, де проходить лікування Ю.Тимошенко, заявив заступник міністра охорони здоров’я України Олександр Толстанов.

«Він попросив додатково, щоб харківські гастроентерологи допомогли йому у складанні раціону харчування, і ми погодились, і, безумовно, така допомога йому буде надана, починаючи з завтрашнього дня. Оскільки він сам невролог, він попросив скорегувати саме дієтотерапію, щоб лікарі-дієтологи допомогли йому прописати покрокове введення того чи іншого продукту харчування, і в принципі це вже зроблено, і відповідні щоденні кроки розписані», - сказав О.Толстанов.

За його словами, сьогодні графік харчування Ю.Тимошенко розписаний на найближчі три дні.

Відповідаючи на запитання журналістів, О.Толстанов зазначив, що наразі неможливо сказати, скільки часу буде потрібно Ю.Тимошенко для повного відновлення після тривалого голодування.

«Чітко сказати, скільки днів для цього буде потрібно, дуже важко, це залежить від того, як буде працювати кишківник і як буде дотримано самою пацієнткою розписане лікарем харчування. Протягом кількох днів ми будемо бачити те, що відбувається, і напевно з понеділка можна буде робити прогнози», - сказав О.Толстанов.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Тимошенко оголосила голодування 20 квітня на знак протесту проти жорстокого поводження і застосування фізичної сили під час примусового перевезення до лікарні.

9 травня після госпіталізації до лікарні «Укрзалізниці» у Харкові Ю.Тимошенко припинила голодування.