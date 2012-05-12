Тимошенко: у в'язниці я працюю над судовою реформою

Про це йдеться в зверненні Ю.Тимошенко до учасників Форуму об'єднаної опозиції, яке було оприлюднене сьогодні її дочкою Євгенією.

“У в’язниці я розробила цілісну концепцію реформи системи правосуддя і в найближчий час доповім її країні”, - зауважила Ю.Тимошенко.

Ю.Тимошенко додала, що треба надати кожному громадянину право звертатися до суду з заявою про порушення кримінальної справи проти будь-якого представника влади, який грубо порушив закон - наприклад, якщо чиновник примушує людину до сплати хабара. Вона наголосила, що суд буде зобов’язаний порушити і розслідувати цю справу. Ю.Тимошенко переконана, що треба дозволити громадянам збирати докази порушення посадовцями закону та надавати їх до суду.

“Сьогодні кожен непокірний громадянин - на оптичному прицілі у влади. Треба зробити навпаки”, - сказала вона.

При цьому Ю.Тимошенко зазначила, що для цього треба зробити суди цілком незалежними, інакше в цій пропозиції немає жодного сенсу.