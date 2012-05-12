Форум Об’єднаної опозиції затвердив проект Програми дій

Як передає кореспондент УНІАН, відповідна резолюція була ухвалена сьогодні на Форумі.

Передбачається, що протягом травня – липня 2012 року буде проведена серія конференцій, круглих столів, громадських слухань із залученням представників громадянського суспільства, експертів, громадських організацій, на яких обговорюватиметься запропонований проект Програми. В цей же час, будуть проведені Форуми опозиційних сил в усіх регіонах України з розгляду цієї програми.

Передбачається, що всі надані пропозиції будуть узагальнені, і удосконалений проект Програми дій буде винесений на наступний загальноукраїнський Форум об’єднаної опозиції.

У Резолюції зазначається, що опозиція зробили висновки із помилок минулого. “Заради України ми відкинули свої амбіції: найпотужніші опозиційні партії об’єдналися в одну команду – Об’єднаної опозиції – союз українських демократичних сил, який захищає національні інтереси та виступає єдиною реальною альтернативою нинішній владі”, - говориться в документі. Опозиція переконана, що усуне режим Віктор Януковича від влади, сформує у майбутній Верховній Раді демократичну більшість та поверне Україну на європейський шлях розвитку, зазначається в документі. “Ми розуміємо, що такі масштабні завдання може вирішити тільки нова влада, яка має довіру та підтримку суспільства. Ми прагнемо бачити усіх громадян України співавторами остаточної Програми дій Об’єднаної опозиції, яка після нашої перемоги на виборах неодмінно стане Програмою дій нової демократичної української влади”, - йдеться в Резолюції.

На цьому Форум опозиційних сил України завершився.

На завершення форуму прозвучала Молитва за Україну «Боже великий єдиний».