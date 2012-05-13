Азаров вже не проти лікування Тимошенко за кордоном

Прем’єр-міністр України Микола Азаров не виключає можливості лікування колишнього глави уряду Юлії Тимошенко за кордоном у разі внесення відповідних змін до законодавства.

Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу Euronews.

“Давайте не будемо випереджати події. Зараз триває курс лікування і воно має дати всі відповіді на питання про необхідність її подальшого лікування. Якщо авторитетні медичні комісії скажуть, що Тимошенко не може отримати необхідну допомогу в Україні, але це можливо в якомусь іншому закладі за кордоном, тоді керівництво Україні, безперечно, підкреслюю, з гуманних міркувань, може розглянути це питання. Безперечно, для цього необхідно буде внести зміни до нормативної бази та відповідного законодавства”, - сказав. М.Азаров.

М.Азаров ще раз заявив, що не вважає справу Ю.Тимошенко політично вмотивованою.

“Я ще раз підкреслюю обставини цієї справи. Я не знаю, чи володіють європейські лідери цією інформацією в повному обсязі. Ми готові таку інформацію надати. Цей факт ніхто не заперечував. Виникає питання: чи є це розслідування політично вмотивованим, чи може воно є наслідком тих величезних збитків для країни, які спричинили певні дії”, - сказав М.Азаров.

“Пані Тимошенко засудили не за політичні переконання, а за виготовлення фальшивого документу, який називається “Директива уряду України”, скориставшись яким, вона змусила підписати вкрай невигідний і вкрай нерівноправний газовий контракт з Росією. Наша країна змушена переплачувати майже вдвічі у порівнянні з чинними європейськими цінами… Я поставив просте запитання: чи є такі дії політичним рішенням чи карним злочином? І мені б дуже хотілось, щоб авторитетні європейські юристи дали мені відповідь”, - заявив М.Азаров.