ЗМІ: ГПУ доповіла Європі, що Тимошенко сама наставила собі синців

Генеральна прокуратура України в доповіді Європарламенту відзвітувала про синці лідера опозиції Юлії Тимошенко. Як пише Инопресса з посиланням на Frankfurter Allgemeine Zeitung, в документі йдеться, що звинувачення пані Тимошенко про те, що її побив тюремний персонал, не відповідає дійсності, і що вона, можливо, наставила собі синці сама.

Водночас за словами Євгенії Тимошенко, що приводяться в статті, Генеральна прокуратура не пред`явила доказів того, що її мати могла побити себе сама.

"У першу чергу відсутні записи з камер відеоспостереження, які могли б прояснити ситуацію", - сказала дочка екс-прем`єра.