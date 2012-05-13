ЗМІ: ГПУ доповіла Європі, що Тимошенко сама наставила собі синців
14:15, 13 травня 2012Політика
1676 0
За словами Євгенії Тимошенко, при цьому Генеральна прокуратура не пред`явила доказів того, що її мати могла побити себе сама.
ГПУ доповіла Європі, що Тимошенко побила себе сама
Водночас за словами Євгенії Тимошенко, що приводяться в статті, Генеральна прокуратура не пред`явила доказів того, що її мати могла побити себе сама.
"У першу чергу відсутні записи з камер відеоспостереження, які могли б прояснити ситуацію", - сказала дочка екс-прем`єра.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter