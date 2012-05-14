Бельгія заявляє про політичний бойкот Євро-2012 в Україні

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні перед початком засідання Ради закордонних справ ЄС.

“Я думаю, що присутність політиків не потрібна. Ми вже вирішили в Бельгії, що не поїдемо”, - сказав міністр.

“Бойкот політичний для мене видається необхідним”, - додав він.

Разом з тим Д.Рейндерс зазначив, що не бачить потреби в бойкоті спортивному.