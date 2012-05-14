Бельгія заявляє про політичний бойкот Євро-2012 в Україні
10:19, 14 травня 2012Політика
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Міністр закордонних справ Бельгії Дідьє Рейндерс вважає необхідним політичний бойкот Євро-2012 в Україні.
|Дідьє Рейндерс озвучив рішення політиків
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні перед початком засідання Ради закордонних справ ЄС.
“Я думаю, що присутність політиків не потрібна. Ми вже вирішили в Бельгії, що не поїдемо”, - сказав міністр.
“Бойкот політичний для мене видається необхідним”, - додав він.
Разом з тим Д.Рейндерс зазначив, що не бачить потреби в бойкоті спортивному.
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