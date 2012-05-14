Яценюк: Януковича треба «піти» - є кілька етапів операції

У інтерв`ю газеті «Коммерсант-Украина» він зазначив, що першочерговим завданням опозиції є перемога на виборах у Верховну Раду і «створення парламенту нової якості, котрий здатний відновити баланс влади і забрати собі повноваження, делеговані йому народом України».

«Що стосується Януковича і його команди, то я дозволю собі це сказати: вони не підуть - ні самі, ні навіть в результаті демократичних виборів. Тому їх треба "піти", - додав А.Яценюк.

Відповідаючи на запитання, яким чином представники опозиції мають намір втілити в життя це намір, А.Яценюк сказав, що «є кілька етапів цієї операції».

«Перший - створення більшості в парламенті, не просто більшості, а в 300 голосів. Така більшість відразу збалансує Януковича, оскільки якщо з-під його контролю вийде парламент, відразу ж за ним послідує судова влада, а потім і уряд. І це навіть незважаючи на те, що він призначає членів Кабінету міністрів. Уряд, який не зможе затвердити бюджет, не матиме підтримки в Раді, перестане бути ручним для Януковича, він почне розмовляти з парламентом. Саме ця більшість прийме закон про порядок імпічменту Президента. Я чудово розумію, що наступного дня Янукович його заветує, але я також розумію, що в нас набереться 300 голосів для подолання його вето», – заявив лідер «Фронту Змін».

На його думку, українці масово підтримають нинішню опозицію, коли Україна відчує хвилю не лише політичної, а й соціальної кризи.

Він нагадав, що цього року Україна має повернути 95 млрд грн боргу. «Зараз є різні оцінки експертів щодо можливості дефолту України: деякі говорили, що в цьому становищі країна опиниться вже наприкінці травня цього року, але зараз зійшлися на тому, що до виборів влада якось дотягне, а ось після них... Зазначу, що й російські експерти, і наші західні партнери єдині також у тому, що найближчим часом підвищиться і курс долара: росіяни визначили, що він коштуватиме 9,8 грн, а західні експерти впевнені в тому, що девальвація гривні досягне рівня 15-20%. Я не радію цьому, але я зобов`язаний сказати - нинішня політична криза йтиме рука об руку із соціальною. Владі нічим буде платити за рахунками, а те, що вони вкрали, вони повертати не будуть», – заявив А.Яценюк.

Тому, за словами А.Яценюка, 300 депутатів в опозиції з`явиться не лише за рахунок своїх прихильників і виборців, а й за рахунок тих, хто обирається за мажоритарною системою від влади.

«Вони зрозуміють, що в округах їх порвуть за провальну політику влади, їм треба буде себе рятувати. Чесно зізнаюся: я не думаю, що ці депутати думатимуть про народ України, але вони почнуть рятувати себе і приєднуватися до тих, хто сильніший, а сильнішими будуть ті, на чиїй стороні буде народ, тобто ми. Так, наш план - це не одноходовка, він складний, я все розумію, але це приблизно той план, який зможе спрацювати», – зазначив А.Яценюк.