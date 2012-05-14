Янукович у Донецьку відкрив «часточку серця»

Як повідомляє « Острів », разом з віце-прем`єр-міністром – міністром інфраструктури Борисом Колесніковим і головою Донецької облдержадміністрації Андрієм Шишацьким В.Янукович перерізав стрічку і оголосив про введення в експлуатацію нового аеровокзального комплексу.

«У черговий раз відкриваємо один з об`єктів транспортної інфраструктури, який був споруджений до Євро-2012 в короткі терміни. Архітектори і будівельники вклали в нього свої знання і часточку серця. Ми маємо будувати сучасну країну, і ми, як патріоти, повинні пишатися тим, що наше покоління здатне виконувати висунуті завдання», - відзначив В.Янукович.

Термінал висотою 19 м має 7 поверхів. Площа будівлі нового аеровокзалу становить 58 тис кв. м. З них 5 тис кв. м - на зали очікування. Пропускна спроможність - 3100 пасажирів на годину.

Потоки пасажирів розділені на два рівні: «відправлення» і «прибуття». У зоні «прибуття» розташовані кабіни паспортного контролю, каруселі для видачі багажу, пункти митного контролю. На цьому рівні також передбачено вихід до автостанції. У зоні «реєстрація» розміщено 38 стійок реєстрації і 2 стійки для прийому негабаритного багажу.

У зоні вильоту розміщено лінії огляду на авіабезпеку, кабіни паспортного контролю, а також 5 виходів на посадку через гейти.

До складу аеровокзального комплексу також входять автостанція, триповерховий паркінг на 605 машин, з них 31 паркувальне місце для груп пасажирів з обмеженою рухливістю, відкриті паркінги на 1004 машини, автобусні стоянки на 20 автобусів. Термінал сполучено з паркінгом двома критими галереями. До будівлі примикає естакада. Комплекс спроектований таким чином, що пасажири можуть пройти від літака до парковки, не виходячи на вулицю.

У рамках реконструкції аеропорту «Донецьк» споруджено злітно-посадочну смугу. Її довжина - 4 км, ширина – 75 м, товщина – 1 м. Також побудована найвища в Україні аеродромно-диспетчерська вишка – 52 м. Введення в експлуатацію цих об`єктів дозволяє аеропорту приймати всі види літаків практично за будь-якої погоди.

Оновленому аеропорту присвоєно ім`я композитора Сергія Прокоф’єва, який народився у Донецькій області.

Як відзначає «Острів», у пулі зустрічаючих В.Януковича в новому терміналі аеропорту «Донецьк» присутній син убитого бізнесмена Євгена Щербаня, депутат обласної ради Руслан Щербань, який заявив про причетність екс-прем`єр-міністра Юлії Тимошенко до вбивства свого батька.

Як повідомляв УНІАН, перший заступник генерального прокурора Ренат Кузьмін в інтерв`ю інтернет-виданню EurActiv 10 травня заявив, що Генпрокуратура за два тижні буде готова висунути Ю.Тимошенко звинувачення в організації і фінансуванні вбивства Є.Щербаня.

“Ми маємо показання кількох людей, які прямо вказують на Ю.Тимошенко і Павла Лазаренко як людей, які замовили і фінансували вбивство, ми також маємо непрямі свідчення у цьому самому значенні”, - заявив Р.Кузьмін.