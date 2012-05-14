Тюремники поза графіком пустять до Тимошенко лише американців

У Державній пенітенціарній службі України заявляють, що зустрічі представників захисту та родичів з Юлією Тимошенко «можливі тільки після завершення призначених лікувальних процедур, тобто у вільний для Ю.Тимошенко час, а саме - з 17.30 до 19.00 години».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДПтС.

У Державній пенітенціарній службі заявляють, що «засуджена Ю.Тимошенко з 9 травня п.р. перебуває на стаціонарі в Центральній клінічній лікарні «Укразалізниці» (м. Харків) для проходження призначеного міжнародною медичною комісією курсу реабілітації. Рекомендований реабілітаційний курс проводить лікар з німецької клініки «Шаріте» доктор Лутц Хармс спільно з українськими лікарями».

Як йдеться в повідомленні ДПтС, «з метою уникнення провокаційних та необ’єктивних заяв у ЗМІ Державна пенітенціарна служба України інформує, що безпосередньо німецьким лікарем щодня складається графік процедур та план харчування Ю.Тимошенко. Чітке виконання вказаних заходів знаходиться під контролем медиків лікарні «Укрзалізниці» та безпосередньо доктора Л.Хармса. На сьогодні, 14 травня, також складений та виконується графік реабілітаційних процедур для Ю.Тимошенко».

Крім цього, зауважує ДПтС, на 15.00 годину сьогодні заплановано зустріч представників посольства США із Ю.Тимошенко.

«Враховуючи заплановані візити, необхідність чіткого дотримання реабілітаційних процедур, а також режимних вимог щодо ув’язненої, ДПтС України інформує, що усі інші зустрічі із засудженою можливі тільки після завершення призначених лікувальних процедур, тобто у вільний для Ю.Тимошенко час, а саме з 17.30 до 19.00 години. Це стосується передусім представників захисту Ю.Тимошенко та її родичів, які прибувають на побачення», - йдеться в повідомленні.