Єфремов каже, що журналісти постраждали через матюки опозиціонера

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Єфремов заявив сьогодні на брифінгу, пояснюючи, чому керівники фракцій більшості підписали звернення до голови Верховної Ради закрити під час блокування роботи ВР опозицією балкони на третьому поверсі будівлі парламенту.

За словами О.Єфремова, напередодні вночі один із представників опозиції, які тоді блокували роботу ВР, на балконі, де розташовані технічні служби, нецензурно розмовляв з працівниками Секретаріату парламенту.

«Володимир Михайлович (Литвин) на Погоджувальній раді поставив до відома керівників фракцій про ухвалене рішення, що в той час, коли парламент не працює, закрити підсобні приміщення… Там мова про журналістів взагалі не йшла», - сказав О.Єфремов.

Відповідаючи на уточнююче запитання, чому в такому випадку журналістів не пустили до ложі преси, О.Єфремов пояснив, що це пов’язано з тим, що формулювання у зверненні було узагальнюючим. «Тому якийсь певний час, поки не розібралися, була закрита ложа преси», - сказав О.Єфремов.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня журналісти прийшли до парламенту і не потрапили в ложу преси на свої робочі місця.

Голова Верховної Ради В.Литвин заявляє, що допуск журналістів у ложу преси було заборонено у зв’язку із зверненням лідерів трьох фракцій та депутатської групи. Йдеться про звернення лідерів фракцій Партії регіонів О.Єфремова, КПУ Петра Симоненка, Народної партії Ігоря Шарова та групи «Реформи заради майбутнього» Ігоря Рибакова.

За словами В.Литвина, у зверненні йшлося про те, що, відповідно до Регламенту ВР і рішення про порядок висвітлення діяльності парламенту, журналісти у ложі преси висвітлюють пленарні засідання, а оскільки пленарних засідань немає, то і ложа преси зачинена.