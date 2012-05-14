Українські екологи теж хочуть бойкотувати Євро-2012

Вони підписали і направили звернення до народних депутатів і керівників фракцій у Верховній Раді України з проханням не підтримувати в першому читанні антиекологічні законопроекти №10218 і №10222, підготовлені Міністерством юстиції і депутатом від Партії регіонів Юрієм Мірошниченком, повідомили УНІАН у прес-службі Київського еколого-культурного центру.

На думку екологів, дані законопроекти повністю руйнують державну екологічну безпеку країни, оскільки позбавляють місцеві ради екологічних прав, ліквідують територіальні органи Мінприроди України, відбирають у екологічних, лісових і мисливських інспекторів право складати протоколи на браконьєрів і забруднювачів навколишнього середовища, закривають Національну комісію з Червоної книги, залишають ліси поза державним контролем.

Екологи вважають, що ці законопроекти розроблені чиновниками Мінюсту некваліфіковано, поспіхом і без консультацій з фахівцями. Проти них виступили науково-експертне управління ВР, а також профільні комітети Верховної Ради.

«Ми вважаємо, що цивілізована європейська держава не може існувати без дієвого екологічного контролю», – сказано у зверненні.

У разі ухвалення даних законопроектів у першому читанні екологи звертатимуться до міжнародної громадськості з проханням бойкотувати Євро-2012.

Раніше з таким проханням до міжнародних організацій вже звернулися українські зоозахисники, стривожені масовим знищенням бездомних собак на вулицях українських міст.