До Тимошенко приїхав посол США
15:15, 14 травня 2012Політика
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До Юлії Тимошенко, яка перебуває на лікуванні в Центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці» в Харкові, прибув посол США в Україні Джон Теффт.
Джон Теффт завітав у гості до Тимошенко
Як передає кореспондент УНІАН, о 15.07 на територію медичного закладу заїхав кортеж автомобілів з дипломатичними номерами у супроводі автомобілів ДАІ.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні поза графіком процедур до Ю.Тимошенко матиме змогу потрапити тільки посол Сполучених Штатів. За попередніми даними, після зустрічі із Ю.Тимошенко посол поспілкується із журналістами.
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