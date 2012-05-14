До Тимошенко приїхав посол США

Як передає кореспондент УНІАН, о 15.07 на територію медичного закладу заїхав кортеж автомобілів з дипломатичними номерами у супроводі автомобілів ДАІ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні поза графіком процедур до Ю.Тимошенко матиме змогу потрапити тільки посол Сполучених Штатів. За попередніми даними, після зустрічі із Ю.Тимошенко посол поспілкується із журналістами.