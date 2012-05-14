Власенко проситиме Теффта поділитися з ним часом

Екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко, яка проходить лікування у лікарні «Укрзалізниці» у Харкові, дуже просила про зустріч із захисником.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Харкові повідомив захисник Ю.Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко, посилаючись на слова лікуючого лікаря Лутца Хармса.

«У розмові зі мною доктор Хармс підкреслив, що Тимошенко дуже просила про зустріч зі мною у зв’язку із завтрашнім судом (15 травня у Києві відбудеться розгляд касаційної скарги захисту Ю.Тимошенко у газовій справі - УНІАН)», - сказав С.Власенко.

Захисник зазначив, що у зв’язку із розглядом касаційної скарги йому необхідно сьогодні провести ряд розмов з Ю.Тимошенко. На думку С.Власенка, доктора Л.Хармса змусили підписати «їм потрібний» графік.

«Вони розуміють, що останній літак до Києва - о 16.00, тому зробили так, щоб я до неї не потрапив», - припустив С.Власенко і наголосив, що проситиме посла США в Україні Джона Теффта, візит якого до Ю.Тимошенко запланований на сьогодні, про скорочення зустрічі. «Я буду просити пана посла про скорочення зустрічі з Тимошенко для того, щоб я встиг з нею зустрітися», - сказав С.Власенко.