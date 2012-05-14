Янукович згадав, як засмутив «Борю» у 2010-ому

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Донецьку.

«Я упевнений, що Чемпіонат Європи з футболу Євро-2012 в Україні відбудеться, - сказав він.

При цьому В.Янукович додав: «Завдання, яке ми перед собою ставили, підготовка і, звичайно, успішне проведення чемпіонату - реальне і, дай Боже, ми всі одержимо задоволення від цього свята. І, звичайно, одержимо той колосальний досвід, який нам вже можна заробляти».

В.Янукович підкреслив, що необхідно залучати туристів в Україну, і теж уміти на цьому заробляти.

«Це дозволить Україні стати в число сучасних держав», - зазначив Президент.

Він додав, що Україна експортує сьогодні більш як 60% своєї продукції, а це «наші доходи, наше життя, наш розвиток, тому політика - політикою, як то кажуть, а життя продовжується».

«Любителі спорту приїдуть, друзі України приїдуть. Ми їм завжди будемо раді, і дуже важливо, щоб ми увійшли до фіналу чемпіонату», - заявив В.Янукович.

Вже на зустрічі з діловими колами і керівниками Донецької області В.Янукович ще раз торкнувся питання Євро-2012, і висловив свою вдячність особисто віце-прем`єр-міністрові України Борису Колеснікову, якому тоді (у 2010 році) доручив організувати підготовку України до Євро-2012.

«Я сказав тоді: «Борю, займешся Євро-2012». Він промовчав і, напевно, подумав «За що?», - пригадав В.Янукович.

Кажучи про Б.Колеснікова, глава держави підкреслив, що в цій його роботі, звичайно, був «потрібний характер і душа, потрібно було і футбол любити, і батьківщину теж любити». Підбиваючи підсумок роботи з підготовки країни до Чемпіонату, Президент сказав, що «за два роки ми графік підготовки не лише надолужили, але й випередили», і це сьогодні є великим досягненням України.