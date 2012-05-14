19-20 травня компанія «Кізляр Україна» традиційно організовує свято холодної краси у виставковому залі Торговельно-промислової палати України в Києві - Міжнародне ножове шоу «Сталева грань».

В рамках шоу працюватиме комісія Національного проекту Книга рекордів України (акредитований партнер Книги рекордів Гіннеса). У суботу, 19 травня, буде встановлено відразу 9 рекордів.

Українські майстри виготовлять давньоруську сокиру мінімального розміру (методом кування).

Рекорди з метання ножів у категорії «Спорт. Спортивні досягнення» встановить Сергій Шадрін.

Два майстри азіатської кухні поставлять рекорд в приготуванні найбільшого суші рола за найкоротший час. Заздалегідь вага суші рола планується не менш як 30 кг, після фіксації рекорду, о 17.00, рол віддадуть на пригощання відвідувачам шоу.

Окрім цього, відвідувачі зможуть побачити гончарне шоу від Павла Сахно ("Sakhno-Art"), роботу ковалів Гільдії майстрів "КОЛО", майстер-класи з дрібної пластики і традиційного ткання, японське фехтування, шабельні бої і виступи стрільців в етнокостюмах, майстерне шоу арапників і виступ вихованців Федерації ушу/гунфу і цигун України, яскраві танці в стилі Трайбл Белліданс, кулінарні майстер-класи і багато іншого. Величезна кількість цікавих заходів проходитиме буквально щохвилини і порадує навіть найдосвідченіших цінителів і знавців.

Традиційно працюватиме і Місто майстрів, в якому кожен охочий зможе навчитися ковальській справі і правці ножів, залучитися до виготовлення нецке і навчитися азам роботи з дрібної пластики - майстри охоче поділяться своїми секретами.

На шоу будуть представлені кращі зразки старовинної кавказької зброї із зборів Музею Фельдмана (The Feldman Collection). Такої надзвичайної прикрашеної зброї навіть на Кавказі можна побачити не в кожних музейних або приватних зібраннях.

Буде представлена і шпага-змія, що віднесена до унікальних витворів збройового мистецтва і має виняткову історико-культурну цінність.

Експозиція сучасних ножів ознайомить відвідувачів з тенденціями світового ринку. Провідні компанії України: "Ібіс", "Лезо", "Кізляр Україна", "Еколог" і "ZBROIA" представлять на шоу новинки від виробників: "Кізляр", "Кизляр Екстрим", "Північна Корона", "БАСКо", Linder, Kasumi, Masahiro, Tojiro, Mcusta, G.Sakai, Hattori, Hiro, Kiku Knives, Rockstead, Saji Takeshi, Ota Atsutaka, Machida Isshi, Сold Steel, Kershaw, Spyderco, Zero Tolerance, Katz, Hogue, Blackhawk Blades; Puma, Fox Knives, Opinel, Boker, Mora, Helle, Smith's, "Аір" Златоуст, САРО, Marttiini, Gigand Ltd.

Вхід вільний.

Шоу «Сталева Грань» починає свою роботу 19 травня з 10.45 і чекає відвідувачів до 19.00.

20 травня - з 10.00 до 18.00.

Акредитація для представників ЗМІ і додаткова інформація за телефонами:

(044) 536-11-14 (15; 16)

(066) 172-17-85.

Контактна особа:

Гребенщикова Наталія

директор ТОВ «Кізляр Україна»

Детальніша інформація і програма шоу на сайті: http://steeledge.com.ua/