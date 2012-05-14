Янукович ще з дитинства знав, що «очі бояться, а руки роблять»

Ця пропозиція прозвучала під час наради з підприємницьким та адміністративним активом Донецької області, пише Острів.

За словами президента, перед державою стоїть завдання підняти соціальні виплати та пенсії.

Янукович зазначив, що пенсіонери не можуть своїми руками заробляти більше, тому зростання їхніх пенсій нерозривно пов'язано із зростанням заробітної плати.

"14.7% зростання зарплати у нас по країні. Подивіться, по Донецькій області: за рівнем зарплати Донецька область друга після Києва, а зростання трішечки відстає. Треба підняти", - звернувся президент до присутніх.

Реакція аудиторії не дуже сподобалася Януковичу. "Не бачу ентузіазму" - сказав він.

Після цих слів із залу хтось вигукнув: "Піднімемо". Президента ця відповідь влаштувала.

В якості мотивації для підняття заробітної плати Янукович розповів випадок з власного дитинства.

"Мені бабуся казала: "Сьогодні за день потрібно прополоти город". Я думав, як це зробити?! А вона казала: "Не бійся: очі бояться, а руки роблять". У мене була мотивація допомогти бабусі".