Рада ЄС промовчала про можливий бойкот Євро-2012 в Україні

Рада закордонних справ ЄС на своєму сьогоднішньому засіданні у Брюсселі не ухвалила ніякого рішення щодо можливого бойкоту політиками фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року в Україні.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомила сьогодні на прес-конференції за підсумками засідання Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон.

“У нас немає чіткої позиції”, - сказала вона.

Разом з тим, К.Ештон зазначила, що в ході обговорення міністри домовилися, що уважно стежитимуть за розвитком подій з тим, щоб спробувати напрацювати спільну позицію щодо можливого відвідування європейськими політиками матчів Євро-2012.