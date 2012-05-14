Рада ЄС промовчала про можливий бойкот Євро-2012 в Україні
17:41, 14 травня 2012Політика
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Рада ЄС у Брюсселі не ухвалила рішення щодо можливого бойкоту Євро-2012 в Україні.
Кетрін Ештон каже, що чіткої позиції немає
Рада закордонних справ ЄС на своєму сьогоднішньому засіданні у Брюсселі не ухвалила ніякого рішення щодо можливого бойкоту політиками фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року в Україні.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомила сьогодні на прес-конференції за підсумками засідання Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон.
“У нас немає чіткої позиції”, - сказала вона.
Разом з тим, К.Ештон зазначила, що в ході обговорення міністри домовилися, що уважно стежитимуть за розвитком подій з тим, щоб спробувати напрацювати спільну позицію щодо можливого відвідування європейськими політиками матчів Євро-2012.
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