Під Києвом відточують "чорні технології"?

Про це сказав на прес-конференції в УНІАН на тему «Чорні технології на майбутніх виборах: регіональний зріз - Київська область» політолог Євген Золотарьов.

«Це 100-тисячне місто зараз перетворилося у тренувальний майданчик з обкатки різноманітних чорних технологій», - сказав він.

За словами Є.Золотарьова, з 2010 року склалася сумна тенденція, коли не Донецький регіон, не Закарпаття і не якісь інші території стають епіцентром з точки зору застосування «брудних технологій», адміністративного тиску, фальшувань, а таким регіоном стає Київщина.

Як сказав Є.Золотарьов, ситуація у Броварах та Обухові нагадує сумнозвісну ситуацію у Мукачевому 2004 року.

Депутат Броварської міської ради Павло Різаненко, у свою чергу, повідомив, що у Броварах влада використовує у власних інтересах комунальну пресу.

«Мабуть, Бровари ставлять певний рекорд тим, що комунальні ЗМІ використовуються для подання того, що називається чорнухою», - сказав він.

Як повідомив журналіст Андрій Качор, останнім часом у Броварах вийшли друком дві «підроблені під незалежні ЗМІ газети», які мали на меті спаплюжити імідж опозиційного депутата та незалежних громадських діячів і журналістів. Зокрема, в одній із газет публікації підписані прізвищами відомих у місті журналістів, які насправді цього не писали.

За словами А.Качора, одним із таких видань стала друкована версія інтернет-ресурсу журналістських розслідувань «Маєш право знати». «У березні сайт заявив, що планує випускати друковану версію, і журналісти сайту не встигли випустити справжній перший номер, як містом поширилася підробка на газету, де були використані прізвища існуючих журналістів, хоча вони жодних статей у цю газету не писали», - сказав він.

Як заявив А.Качор, номер газети був зроблений достатньо правдоподібно для пересічного читача, тобто частина матеріалів була дійсно взята із сайту, а частина матеріалів, зокрема, інтерв'ю з П.Різаненком, були абсолютною вигадкою. «Такого інтерв'ю Різаненко не давав. У цьому інтерв'ю Різаненко хизується величезними статками, розповідає про наявність у нього багатьох яхт і пропонує людям протестувати», - сказав А.Качор.

За словами журналіста, газета розповсюджувалася вночі. «За ніч місто було всипано газетами. У реквізитах зазначається, що газета вийшла накладом 30 тисяч екземплярів і, за нашими спостереженнями, приблизно такий наклад і був», - додав він.

А.Качор зауважив, що, крім автентичних матеріалів із сайту, основний акцент у фальсифікованій газеті був зроблений на тому, щоб пов'язати незалежне видання з певними політиками і таким чином підірвати довіру читача.