Янукович летить до Путіна на неформальний саміт

08:31, 15 травня 2012
Політика
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Президент України планує сьогодні відвідати Російську Федерацію для участі в неформальному саміті Співдружності Незалежних Держав.

Віктор Янукович і Володимир Путін під час зустрічі на території заповідника ”Завідово”. 24 вересня

Під час заходу передбачається, зокрема, обмін думками щодо ключових напрямів розвитку СНД, актуальних питань багатостороннього співробітництва та інших тем, що становлять взаємний інтерес для держав - учасниць Співдружності.

Як повідомляла прес-служба Президента з посиланням на главу Адміністрації Президента України Сергія Льовочкіна, у Москві відбудеться спілкування глави держави зі своїми колегами, під час якого обговорюватимуться ключові напрями двосторонньої взаємодії в контексті активізації подальшої співпраці.

У матеріалах прес-служби Кремля до неформального засідання Ради глав держав СНД, які має в своєму розпорядженні УНІАН, говориться, що під час неформального засідання Ради глав держав СНД буде розглянутий хід ратифікації Договору про зону вільної торгівлі в рамках Співдружності.

«Значною подією стало підписання в жовтні минулого року нового Договору про зону вільної торгівлі в рамках СНД, який покликаний замінити собою цілий ряд багатосторонніх і двосторонніх угод. Новий договір, який враховує норми і правила СОТ, має стати реальним інструментом активізації торговельно-економічної співпраці держав Співдружності на основі єдиних і транспарентних правил. 1 квітня Російська Федерація завершила процедуру ратифікації договору. Під час майбутньої неформальної зустрічі глави держав Співдружності планують обговорити хід виконання аналогічних процедур у країнах СНД», - сказано в повідомленні.

Наголошується, що значну увагу планується приділити поглибленню процесів економічної інтеграції на просторі Співдружності.

Глави держав СНД візьмуть участь в неформальному засіданні на запрошення Президента РФ Володимира Путіна.

Прес-служба Кремля повідомляє, що неформальні зустрічі лідерів країн СНД, в якому цього року головує Туркменістан, стали щорічною традицією. Попередній неформальний саміт, присвячений 20-річчю СНД, відбувся 20 грудня 2011 року в Москві.

Очікується, що з урахуванням неформального характеру майбутньої зустрічі, що не припускає фіксованого порядку денного, глави держав проведуть обмін думками з ключових напрямків діяльності і розвитку Співдружності, перспектив подальшого розширення багатопланової співпраці в рамках СНД.

Літак глави Української держави прибуде до Москви після обіду. Увечері після саміту В.Янукович планує повернутися до Києва.

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