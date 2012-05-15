Сьогодні суд візьметься за апеляцію Луценка

Сьогодні о 10.00 суддя Апеляційного суду м. Києва Іван Рибак почне розгляд по суті апеляції захисту екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка на рішення Печерського районного суду м. Києва, яким останній засудив колишнього міністра до 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна, з позбавленням права обіймати керівні посади і рангу державного службовця.

Як повідомляє прес-служба партії «Народна самооборона», адреса суду: вул. Солом´янська, 2-А.

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого 2012 року Печерський райсуд Києва засудив колишнього міністра внутрішніх справ до 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна (643 тис. грн. компенсації МВС за завдані збитки), з позбавленням права обіймати керівні посади і рангу державного службовця.