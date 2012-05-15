Турчинов не вірить, що спецсуд буде об'єктивним

10:48, 15 травня 2012
Політика
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Олександр Турчинов не вірить в об’єктивність розгляду Вищим спеціалізованим судом касаційної скарги Юлії Тимошенко на вирок у «газовій» справі.  

Олександр Турчинов

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Турчинов повідомив журналістам у суді.

Він звернув увагу на те, що вже традиційно представників ЗМІ не пускають до зали суду, для розгляду скарги обирають приміщення, в якому може розміститися максимум 20 осіб.

О.Турчинов висловив сумнів в об’єктивності Вищого спецсуду.

«Ми не очікуємо від цього суду якихось об’єктивних рішень», - сказав він.

О.Турчинов нагадав, що захист має багато аргументів на користь того, що рішення судів першої та апеляційної інстанції були політично мотивовані.

Як повідомляв УНІАН, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ розпочав розгляд касаційної скарги захисту екс-прем’єр-міністра Ю.Тимошенко на вирок Печерського районного суду Києва та рішення Апеляційного суду Києва у «газовій» справі, яким колишнього прем’єра засуджено до семи років позбавлення волі.

На засіданні головує суддя Олександр Єлфімов. Також присутні представники прокуратури, цивільного позивача та представники захисту Ю.Тимошенко.

 

 

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