Луценко підозрює, що «диригенти» хочуть поставити крапку до 17 травня

Як передає кореспондент УНІАН, у відповідному клопотанні адвокат Ю.Луценка Олексій Баганець пояснив, що під час попереднього розгляду скарги головуючий суддя І.Рибак відмовив у задоволенні клопотання щодо проведення в апеляційному суді повного судового слідства з викликом на допит понад 50 свідків, яких не допитав суд першої інстанції.

За словами адвоката, у заявленому на минулому судовому засіданні клопотанні сторона захисту на 15 аркушах обґрунтувала необхідність проведення судового слідства і допиту цих свідків. Однак головуючий суддя проігнорував ці доводи.

За таких обставин, зазначив О.Баганець, захист Ю.Луценка вважає дії судді І.Рибака упередженими та необ`єктивними.

У свою чергу, представники прокуратури висловились проти задоволення цього клопотання як безпідставного.

Коментуючи їхні доводи, сам Ю.Луценко сказав: «Прокуратура демонструє чергове нав`язування своєї думки в черговому суді».

При цьому екс-міністр нагадав, що на минулому судовому засіданні наводив приклад, коли одна людина виграла справу у Європейському суді з прав людини, який визнав, що Держава Україна порушила право позивача на захист, оскільки на судовому засіданні у його справі не були допитані троє свідків. Ю.Луценко запевнив, що Україна так само програє в Європейському суді, якщо він подасть аналогічний позов.

Водночас, Ю.Луценко зазначив, що, виходячи із ситуації, яка склалася, відмова суду у проведенні судового слідства, свідчить про те, що «диригенти цього процесу поставили завдання покінчити з Ю.Луценком до 17 травня», коли Європейський суд з прав людини оприлюднить рішення щодо неправомірності затримання та взяття його під варту.