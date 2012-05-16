Єврокомісія: більше 20 членів уряду Тимошенко зазнали репресій

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у схваленому 15 травня спільному робочому документі “Реалізація «Європейської політики сусідства» в Україні. Прогрес в 2011 році та рекомендації до дій”.

“Значна стурбованість зберігається щодо поваги до верховенства права та посилення судової системи. Судові процеси проти лідерів опозиції та членів колишнього уряду, які не відповідали міжнародним стандартам чесності, прозорості та незалежності юридичного процесу, підтвердили сприйняття, що правосуддя застосовується вибірково через політично вмотивовані переслідування”, - йдеться у документі.

Єврокомісія зазначає, що понад 20 представників колишнього уряду високого рівня або перебували під слідством, або були засуджені, в тому числі колишній прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко, яку у жовтні минулого року було засуджено до 7 років позбавлення волі.

Серед інших, у документі згадуються прізвища колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка та колишнього виконуючого обов’язки міністра оборони України Валерія Іващенка.

Єврокомісія зазначає, що, крім значної кількості процедурних порушень, стурбованість викликає також відсутність лікування ув’язнених на належному рівні.