Губернатор прогнозує, що Яценюк програє не тільки ПР, а й Кличкові

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.Папієв сказав під час неформальної зустрічі з журналістами місцевих і центральних видань в одному із чернівецьких кафе, куди він запросив представників ЗМІ.

«Якщо політична ситуація буде розвиватися так як зараз, так звана об’єднана опозиція на парламентських виборах (партії ВО «Батьківщина» та «Фронт Змін» - УНІАН) восени цього року у Чернівецькій області посяде лише третє місце», - вважає М.Папієв.

«Перше місце в області отримає Партія регіонів, - переконаний губернатор. – Якщо опозиція продовжуватиме нинішні помилки, то опиниться лише на третьому місці після партії «УДАР».

На думку голови ОДА, об’єднана опозиція вже зараз звужує свій електорат.

«Політика - не математика, й електорати двох політичних сил не додаються. Рейтинги показують, що «УДАР» вже їх випереджає», - підкреслив М.Папієв.